Україна
Головна Одеса В Одесі лікарка ставила діагнози з інвалідністю — ціна довідки

В Одесі лікарка ставила діагнози з інвалідністю — ціна довідки

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:36
Лікарку в Одесі судитимуть за хабар 7 тисяч доларів
Правоохоронці з лікаркою під час затримання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі лікарка вимагала 7 тисяч доларів від пацієнта за допомогу в оформленні документів із зазначенням діагнозу, який надає можливість отримати групу інвалідності та надалі саму групу інвалідності. Після передачі першої частини грошей медичну працівницю затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Терапевтка однієї з одеських лікарень домовилася з невстановленими особами допомогти пацієнту отримати фальшиві документи. За це вона вимагала 7 тисяч доларів. Після того як чоловік звернувся до поліції, правоохоронці задокументували передачу першого траншу — 3 тисяч доларів. Саме тоді жінку й затримали. Гроші вилучили як речові докази.

В Одесі затримали лікарку за хабарі
Грощі, які вилучили у лікарки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Яке покарання

Суд обрав лікарці запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 242 тисячі гривень. Вона скористалася цим правом і вийшла на волю.

Після завершення розслідування обвинувальний акт передали до суду. За пособництво в отриманні неправомірної вигоди групою осіб жінці загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати посади. Матеріали щодо її спільників виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині чиновник вимагав хабар, його затримали. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який допомагав уникнути мобілізації.

 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
