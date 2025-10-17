Відео
Україна
Одеса Службова недбалість — в Одесі судитимуть екскерівника швидкої

Службова недбалість — в Одесі судитимуть екскерівника швидкої

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 16:28
Оновлено: 16:16
В Одесі екскерівника центру екстреної допомоги підозрюють у недбалості
Машина "швидкої" допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі колишній очільник обласного центру екстреної медичної допомоги вирішив нажитися на ремонті медзакладу. Він допустив завищення вартості робіт, через що держава втратила сотні тисяч гривень. Йому загрожує покарання.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Завищення цін

Прокурори повідомили про підозру 44-річному колишньому виконувачу обов’язків генерального директора КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф". Слідчі встановили, що під час ремонту будівлі керівник не забезпечив належного технічного контролю за якістю та обсягами робіт. Через це до актів приймання внесли завищені показники, а підрядна компанія отримала з бюджету понад 330 тисяч гривень.

Раніше прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядного підприємства, яке ремонтувало дах центру. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт покрівлі медзакладу.

Як покарають

Ці дії призвели до збитків державі. Колишньому посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Посадовцю загрожує до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 12 750 грн або без такого.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали чиновника, який вимагав хабарі за благоустрій. Також ми повідомляли, що в Одесі лікарка за гроші видавала фальшиві довідки про інвалідність.

Одеса ремонт хабар гроші Одеська область Новини Одеси бюджет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
