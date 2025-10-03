Кримінальне провадження через затоплення Одеси

Рятувальник під час повені в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість, яка могла стати причиною масштабного затоплення Одеси 30 вересня. Слідство перевіряє дії посадовців міськради та її підрозділів. Якщо вину доведуть, їм може загрожувати ув’язнення.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

Розслідування правоохоронців

В Одеській обласній прокуратурі підтвердили, що провадження відкрито за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка призвела до загибелі людей. Правоохоронці з’ясовують, чи посадові особи Одеської міськради належно утримували дренажно-водовідвідну систему та чи вчасно вживали заходів для відведення води. Попередні версії свідчать, що неналежний стан системи міг стати одним із чинників масштабного затоплення міста.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, збираються матеріали для подальшого дослідження. Підозри нікому не оголошені, оскільки провадження було розпочате лише кілька днів тому. Санкція статті, за якою відкрите провадження, передбачає до восьми років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю протягом трьох років.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі через негоду загинули 9 осіб, ще двоє —з інших причин. Також ми повідомляли, що через стихію загинула молода співробітниця ОДА.