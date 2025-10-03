Уголовное производство из-за затопления Одессы

Спасатель во время наводнения в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители открыли уголовное производство из-за возможной служебной халатности, которая могла стать причиной масштабного затопления Одессы 30 сентября. Следствие проверяет действия должностных лиц горсовета и его подразделений. Если вину докажут, им может грозить заключение.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Расследование правоохранителей

В Одесской областной прокуратуре подтвердили, что производство открыто по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, которая привела к гибели людей. Правоохранители выясняют, должностные лица Одесского горсовета должным образом содержали дренажно-водоотводную систему и вовремя принимали меры для отвода воды. Предварительные версии свидетельствуют, что ненадлежащее состояние системы могло стать одним из факторов масштабного затопления города.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, собираются материалы для дальнейшего исследования. Подозрения никому не объявлены, поскольку производство было начато всего несколько дней назад. Санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение трех лет.

Напомним, мы писали, что в Одессе из-за непогоды погибли 9 человек, еще двое -по другим причинам. Также мы сообщали, что из-за стихии погибла молодая сотрудница ОГА.