Україна
Дело Одесского аэропорта — следствие по директору завершено

Дело Одесского аэропорта — следствие по директору завершено

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 10:58
обновлено: 10:58
НАБУ расследует убытки одесского аэропорта на 15 млн грн
Вид на аэропорт в Одессе. Фото: Одесский аэропорт

В Одессе завершили расследование в отношении исполняющей обязанности директора одесского аэропорта. По версии следствия, из-за ее действий коммунальное предприятие потеряло более 15 миллионов гривен. Чиновница якобы способствовала тому, чтобы прибыль от работы аэропорта получала частная компания.

Об этом сообщили пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте также:

Детали дела

Руководительницу одесского аэропорта подозревают в злоупотреблении служебным положением. Следователи установили, что она намеренно не подала заявку на сертификацию аэродрома, что позволяло бы коммунальному предприятию получать средства от авиакомпаний за взлет, посадку и стоянку самолетов. Кроме того, по данным следствия, чиновница способствовала передаче статуса эксплуатанта частной компании. После этого, в декабре 2020 года, именно она начала получать прибыль от авиационных услуг, тогда как коммунальное предприятие потеряло эти доходы. В результате одесской общине нанесен более 15,6 млн грн убытков.

Как накажут

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Ей грозит до шести лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.

В августе 2023 года пяти лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и более 2,5 миллиардами гривен дохода от его деятельности. Среди фигурантов — бывший городской голова Одессы Алексей Костусев, его заместитель и местные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Борухович.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве из-за действий чиновников государство недополучило более 50 миллионов гривен. Также мы писали, что в Одессе будут судить чиновника "скорой" из-за служебной халатности.

