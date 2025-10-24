Відео
Справа Одеського аеропорту — слідство по директору завершено

Справа Одеського аеропорту — слідство по директору завершено

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:58
Оновлено: 10:58
НАБУ розслідує збитки одеського аеропорту на 15 млн грн
Вид на аеропорт в Одесі. Фото: Одеський аеропорт

В Одесі завершили розслідування щодо виконувачки обов’язків директора одеського аеропорту. За версією слідства, через її дії комунальне підприємство втратило понад 15 мільйонів гривень. Посадовиця нібито сприяла тому, щоб прибуток від роботи аеропорту отримувала приватна компанія.

Про це повідомили пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Читайте також:

Деталі справи

Керівницю одеського аеропорту підозрюють у зловживанні службовим становищем. Слідчі встановили, що вона навмисно не подала заявку на сертифікацію аеродрому, що дозволяло б комунальному підприємству отримувати кошти від авіакомпаній за зліт, посадку та стоянку літаків. Крім того, за даними слідства, посадовиця сприяла передачі статусу експлуатанта приватній компанії. Після цього, у грудні 2020 року, саме вона почала отримувати прибуток від авіаційних послуг, тоді як комунальне підприємство втратило ці доходи. У результаті одеській громаді завдано понад 15,6 млн грн збитків.

Як покарають

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. Їй загрожує до шести років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади до трьох років.

У серпні 2023 року п’ятьом особам повідомили про підозру в незаконному заволодінні міжнародним аеропортом "Одеса" та понад 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. Серед фігурантів — колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, його заступник і місцеві бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві через дії посадовців держава недоотримала понад 50 мільйонів гривень. Також ми писали, що в Одесі судитимуть посадовця "швидкої" через службову недбалість.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
