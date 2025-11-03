Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 16:45
обновлено: 17:07
В Одесской области на границе с Молдовой задержали двух взяткодателей
Пограничники проверяют документы. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На одесском направлении пограничники остановили две попытки подкупа. Гражданка Украины и иностранец пытались "решить вопрос" за деньги, но получили отказ. Оба случая задокументированы, а граждан теперь проверяет полиция.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Взятка на КПП

На границе с Молдовой пограничники Белгород-Днестровского отряда дважды за сутки отказались от взяток. В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" 47-летняя украинка предложила инспектору 500 долларов, чтобы пропустить мужчину с просроченным паспортом. Когда женщине объяснили незаконность действий, она оправдалась, что это "на шоколадку".

Еще один случай произошел в пункте пропуска "Староказачье". 30-летний гражданин Туниса предложил 200 евро, чтобы беспрепятственно въехать в Украину. Выяснилось, что в прошлом году его уже депортировали за нарушение миграционного законодательства, и ему запрещен въезд на 5 лет.

Как накажут

За предложение взятки им грозит уголовная ответственность по статье 369 УК Украины. Им могут выписать штраф от 1 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 68 000 гривен), или получить ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, мы сообщали, что на взятке попался чиновник Одесского городского совета. Также мы писали, что в Украине еще 3 пункта пропуска подключили к системе EES (новая биометрическая система проверки въезда и выезда).

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
