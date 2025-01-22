В Одеській області викрили партію ухилянтів

Фахівець СБУ на роботі. Фото: СБУ

Поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям правоохоронці затримали чотири мікроавтобуси, у яких місцеві ділки намагалися вивезти 47 ухилянтів. Супроводжувала "кортеж" легкова автівка з організаторами схеми.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі схеми

Група складалася з дев’яти осіб, серед яких — двоє іноземців із Південного Кавказу. За даними слідства, вони ретельно планували маршрути, користуючись важкодоступними ділянками кордону. Для забезпечення "безперешкодного" перетину використовували підроблені документи та домовлялися про "гарантії безпеки".

Організатори отримували значні суми за кожного переправленого чоловіка, а ухилянти розраховували уникнути мобілізації, потрапивши до сусідньої території. Скоординовані дії правоохоронців дозволили зупинити їх до завершення небезпечної операції.

Яке покарання

Зловмисникам висунули підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332) та зловживання впливом (ч. 2, 3 ст. 369-2). За скоєне їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрили злочинців, які вимагали гроші з військового.

Також ми писали, в Одеській області на кордоні затримали ухилянтів з організатором втечі.