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Справа трьох — на Одещині спіймали ухилянтів та організатора

22 січня 2025 13:14
Рвачова Анастасія - редактор
На Одещині затримали групу ухилянтів: подробиці
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ
Рвачова Анастасія - редактор

Біля кордону з Молдовою затримали переправника та трьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. 48-річний одесит організував схему для мешканців Київської та Вінницької областей.

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Деталі схеми

Переправник знаходив клієнтів через онлайн-месенджери, де обговорювались деталі "подорожі". За свої послуги він вимагав по 7 тисяч доларів США з кожного, а чоловіки вже встигли перевести на його криптогаманець передоплату по 2,5 тисячі доларів. Чоловіки мали дістатися одного з прикордонних сіл і пішки вирушити до кордону, проте їх затримали прикордонники.

Яке покарання загрожує

Порушнику повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Стосовно трьох чоловіків складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, їхні справи передані до суду.

Нагадаємо, в Одеській області фіктивного пенсіонера не пустили за кордон. 

Також ми писали, що в Одеські області прикордонники затримали пенсіонера, який перевозив ухилянтів. 

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси ухилянти затримання

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