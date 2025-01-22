В Одесской области задержали группу уклонистов: подробности

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

У границы с Молдовой задержали переправщика и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. 48-летний одессит организовал схему для жителей Киевской и Винницкой областей.

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Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Детали схемы

Переправщик находил клиентов через онлайн-мессенджеры, где обсуждались детали "путешествия". За свои услуги он требовал по 7 тысяч долларов США с каждого, а мужчины уже успели перевести на его криптокошелек предоплату по 2,5 тысячи долларов. Мужчины должны были добраться до одного из приграничных сел и пешком отправиться к границе, однако их задержали пограничники.

Какое наказание грозит

Нарушителю сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. В отношении трех мужчин составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, их дела переданы в суд.

Напомним, в Одесской области фиктивного пенсионера не пустили за границу