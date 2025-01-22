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Вимагали гроші з військового — в Одесі викрили злочинців

22 січня 2025 15:17
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі затримали шахраїв, які вимагали гроші з військового у відпустці
Правоохоронці викрили злочинців у СІЗО. Фото: Нацполіція
Рвачова Анастасія - редактор

В Одесі викрили злочинну групу, яка вимагала неіснуючий борг у військового. Двоє ділків перебували у слідчому ізоляторі, а їхній спільник діяв на волі.  

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Одеської області

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Деталі шахрайської схеми

Вимагачі дізналися, що військовий має отримати допомогу від держави через загибель батька на війні, та почали погрожувати йому фізичною розправою, вимагаючи 850 доларів за нібито борг. 

Спершу вони змусили його віддати 70 тисяч гривень, але потім захотіли ще 850 доларів США. Один зі спільників зустрівся з військовим і силоміць відібрав у нього 5 000 гривень. 

Що відомо про злочинців

До злочину причетні троє чоловіків віком 25, 28 та 30 років, які раніше були засуджені за тяжкі злочини. Головним у цій групі був чоловік з Подільська, який перебуває у слідчому ізоляторі та контролював своїх спільників із-за ґрат. 

Яке покарання загрожує

Злочинцям оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимога передачі чужого майна з погрозою насильства, вчинена групою осіб за попередньою змовою та в умовах воєнного стану. За ці дії їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області на кордоні затримали ухилянтів з організатором втечі. 

Також ми писали, що на Одещині викрили афериста, який продавав вигадані автомобілі через соцмережі.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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