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Вымогали деньги с военного — в Одессе разоблачили преступников

22 января 2025 15:17
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе задержали мошенников, которые требовали деньги с военного в отпуске
Правоохранители разоблачили преступников в СИЗО. Фото: Нацполиция
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе разоблачили преступную группу, которая вымогала несуществующий долг у военного. Двое дельцов находились в следственном изоляторе, а их сообщник действовал на свободе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

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Вымогатели узнали, что военный должен получить помощь от государства из-за гибели отца на войне, и начали угрожать ему физической расправой, требуя 850 долларов за якобы долг.

Сперва они заставили его отдать 70 тысяч гривен, но потом захотели еще 850 долларов США. Один из сообщников встретился с военным и силой отобрал у него 5 000 гривен.

Что известно о преступниках

К преступлению причастны трое мужчин в возрасте 25, 28 и 30 лет, которые ранее были осуждены за тяжкие преступления. Главным в этой группе был мужчина из Подольска, который находится в следственном изоляторе и контролировал своих сообщников из-за решетки.

Какое наказание грозит

Преступникам объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — требование передачи чужого имущества с угрозой насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в условиях военного положения. За эти действия им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области на границе задержали уклонистов с организатором побега.

Также мы писали, что на Одесчине разоблачили афериста, который продавал вымышленные автомобили через соцсети.

Одесса Одесская область Криминал Новости Одессы преступление

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