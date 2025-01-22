В Одесской области разоблачили партию уклонистов

Хотели сбежать в Приднестровье — на Одесчине поймали нарушителей
Вблизи границы с непризнанным Приднестровьем правоохранители задержали четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались вывезти 47 уклонистов. Сопровождала "кортеж" легковая машина с организаторами схемы.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Детали схемы
Группа состояла из девяти человек, среди которых — двое иностранцев с Южного Кавказа. По данным следствия, они тщательно планировали маршруты, пользуясь труднодоступными участками границы. Для обеспечения "беспрепятственного" пересечения использовали поддельные документы и договаривались о "гарантиях безопасности".
Организаторы получали значительные суммы за каждого переправленного мужчину, а уклонисты рассчитывали избежать мобилизации, попав на соседнюю территорию. Скоординированные действия правоохранителей позволили остановить их до завершения опасной операции.
Какое наказание
Злоумышленникам выдвинули подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332) и злоупотребление влиянием (ч. 2, 3 ст. 369-2). За содеянное им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе разоблачили преступников, которые вымогали деньги с военного.
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