В Одесской области разоблачили партию уклонистов

Специалист СБУ на работе. Фото: СБУ

Вблизи границы с непризнанным Приднестровьем правоохранители задержали четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались вывезти 47 уклонистов. Сопровождала "кортеж" легковая машина с организаторами схемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали схемы

Группа состояла из девяти человек, среди которых — двое иностранцев с Южного Кавказа. По данным следствия, они тщательно планировали маршруты, пользуясь труднодоступными участками границы. Для обеспечения "беспрепятственного" пересечения использовали поддельные документы и договаривались о "гарантиях безопасности".

Организаторы получали значительные суммы за каждого переправленного мужчину, а уклонисты рассчитывали избежать мобилизации, попав на соседнюю территорию. Скоординированные действия правоохранителей позволили остановить их до завершения опасной операции.

Какое наказание

Злоумышленникам выдвинули подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332) и злоупотребление влиянием (ч. 2, 3 ст. 369-2). За содеянное им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили преступников, которые вымогали деньги с военного.