Хотів допомогти знайомому втекти до Молдови — на Одещині спіймали ухилянтів

Поліція затримала порушника. Фото: Нацполіція

Житель Одещини хотів допомогти знайомому ухилитися від військової служби та запропонував хабаря прикордоннику. Порушника затримали та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці плану

Житель Старокозацької ОТГ запропонував своєму знайомому, який хотів ухилитися від військової служби та втекти до Молдови, свої послуги. Так, за свою допомогу від ухилянта він отримав 500 доларів в якості авансу.



Аванс, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

"Сприяння" полягало у тому, что чоловік мав підкупити прикордонника та надати йому хабаря у розмірі 1 000 доларів. Проте, план не спрацював, правоохоронці затримали зловмисника після передачі прикордоннику грошей.

Яке покарання загрожує

Жителю Одещини повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 3 ст. 332 ККУ у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями;

ч. 3 ст. 369 ККУ у у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди.

Чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 175 200 гривень.

Інші випадки домоги ухилянтам на Одещині

Нагадаємо, що працівник РТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7 тис. доларів неправомірної вигоди.

Також ми писали, що уродженець Одещини разом зі спільниками організували схему вивозу ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску.