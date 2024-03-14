Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хотів допомогти знайомому втекти до Молдови — на Одещині спіймали ухилянтів arrow

Хотів допомогти знайомому втекти до Молдови — на Одещині спіймали ухилянтів

14 березня 2024 15:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів допомогти знайомому втекти до Молдови — на Одещині спіймали ухилянтів
Поліція затримала порушника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одещини хотів допомогти знайомому ухилитися від військової служби та запропонував хабаря прикордоннику. Порушника затримали та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

Подробиці плану

Житель Старокозацької ОТГ запропонував своєму знайомому, який хотів ухилитися від військової служби та втекти до Молдови, свої послуги. Так, за свою допомогу від ухилянта він отримав 500 доларів в якості авансу.
 

Хотів допомогти знайомому втекти до Молдови — на Одещині спіймали ухилянтів - фото 1
Аванс, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

"Сприяння" полягало у тому, что чоловік мав підкупити прикордонника та надати йому хабаря у розмірі 1 000 доларів. Проте, план не спрацював, правоохоронці затримали зловмисника після передачі прикордоннику грошей. 

Яке покарання загрожує

Жителю Одещини повідомили про підозру за двома статтями:

  • ч. 3 ст. 332 ККУ у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями;
  • ч. 3 ст. 369 ККУ у у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди.

Чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 175 200 гривень. 

Інші випадки домоги ухилянтам на Одещині

Нагадаємо, що працівник РТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7 тис. доларів неправомірної вигоди. 

Також ми писали, що уродженець Одещини разом зі спільниками організували схему вивозу ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску.

Одеса
хабар
в'язниця
поліція
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
злочин
ухилянти
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше