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Допомагав ухилянтам за хабар — на Одещині судитимуть працівника ТЦК

11 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Допомагав ухилянтам за хабар — на Одещині судитимуть працівника ТЦК
Співробітники ДБР затримали працівника ТЦК. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Працівник РТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7 тис. доларів неправомірної вигоди. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Деталі справи

Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП вирішив нажитися на чоловіках, які хочуть уникнути військової служби. Він робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, за що отримував по 2 тисячі доларів. Проте військовозобов'язані могли доплатити, і вже за 3 тисячі доларів працівник ТЦК робив їм документи про зняття з військового обліку. ДБР задокументувало отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Що загрожує

Чиновник наразі відсторонений від посади. Він обвинувачується за трьома епізодами у зловживанні впливом згідно ч. 2 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу у костюмі та силіконовій масці.

Також ми писали, що уродженець Одещини разом зі спільниками організували схему вивозу ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. 

Додамо, що троє зловмисників на Одещині організовували схеми вивозу ухилянтів до країн ЄС. Ділки надавали транспорт та маршрут, а за додаткову оплату допомагали легалізуватись в інших країнах.

Одеса
хабар
Одеська область
Новини Одеси
ТЦК та СП
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