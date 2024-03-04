Ховали у вантажівках та надавали маршрути втечі — на Одещині викрили схему допомоги ухилянтам

Працівники СБУ затримали зловмисників. Фото: СБУ

Троє зловмисників організовували схеми вивозу ухилянтів до країн ЄС. Ділки надавали транспорт і маршрут, а за додаткову оплату допомагали легалізуватись в інших країнах.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі схеми

Чоловіки організували злочинну схему, за якою вивозили ухилянтів за державний кордон та надавали їм усе необхідне для легалізації. Клієнтів вони шукали в соцмережах — розміщували рекламу своїх послуг у ТікТоці. Військовозобов'язанних організатори ховали у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Далі було два варіанти —або ухилянтам видавали надувний човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку, або військовозобов'язані тікали лісовими стежками. Маршрут втечі також був заздалегідь підготовленним. За додаткову плату один з організаторів допомагав з легалізацією ухилянтів закордоном.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Інші схеми допомоги ухилянтам на Одещині

Нагадаємо, що секретар військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП в Одесі зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.

Також ми писали, що на Одещині чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

Додамо, що в Одеській області правоохоронець разом зі спільником розробили схему, аби переправляти чоловіків закордон поза КПП. Працівники ДБР затримали зловмисників, наразі обох засудили до позбавлення волі.