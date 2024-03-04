Прятали в грузовиках и предоставляли маршруты побега — на Одесчине раскрыли схему помощи уклонистам

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников. Фото: СБУ

Трое злоумышленников организовывали схему вывоза уклонистов в страны ЕС. Дельцы предоставляли транспорт и маршрут, а за дополнительную оплату помогали легализироваться в других странах.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали схемы

Мужчины организовали преступную схему, по которой вывозили уклонистов за государственную границу и предоставляли им все необходимое для легализации. Клиентов они искали в соцсетях — размещали рекламу своих услуг в ТикТоке. Военнообязанных организаторы прятали в грузовых отсеках фур и перевозили их к границе. Далее было два варианта — или уклонистам выдавали надувную лодку для переправки в соседнюю страну через приграничную реку, или военнообязанные бежали по лесным тропам. Маршрут побега также был заранее подготовлен. За дополнительную плату один из организаторов помогал с легализацией уклонистов за границей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Другие схемы помощи уклонистам в Одесской области

Напомним, что секретарь военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП в Одессе со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистов. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Добавим, что в Одесской области правоохранитель вместе с сообщником разработали схему, чтобы переправлять мужчин за границу вне КПП. Сотрудники ГБР задержали злоумышленников, пока обоих приговорили к лишению свободы.