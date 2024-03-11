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Помогал уклонистам за взятку — в Одесской области будут судить работника ТЦК

11 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Помогал уклонистам за взятку — в Одесской области будут судить работника ТЦК
Сотрудники ДБР задержали работника ТЦК. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работник РТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник задержан за получение им 7 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Работник Белгород-Днестровского РТЦК и СП решил нажиться на мужчинах, желающих избежать военной службы. Он делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, за что получал по 2 тысячи долларов. Однако военнообязанные могли доплатить, и уже за 3 тысячи долларов работник ТЦК делал им документы о снятии с военного учета. ДБР задокументировало получение сотрудником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с военного учета троих мужчин.

Что угрожает

Чиновник отстранен от должности. Он обвиняется по трем эпизодам в злоупотреблении влиянием согласно ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела в костюме и силиконовой маске.

Также мы писали, что уроженец Одесчины вместе с сообщниками организовали схему вывоза уклонистов за границу. Правонарушитель задержан во время получения денег от "клиента", которого он должен был отправить в соседнее государство в обход пунктов пропуска.

Добавим, что трое злоумышленников в Одесской области организовывали схемы вывоза уклонистов в страны ЕС. Дельцы предоставляли транспорт и маршрут, а за дополнительную оплату помогали легализироваться в других странах.

Одесса
взятка
Одесская область
Новости Одессы
ТЦК и СП
уклонисты

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