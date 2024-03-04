П'ять тисяч доларів за перетин кордону — на Одещині накрили ще одну схему

Поліція затримала зловмисників. Фото: Нацполіція

Уродженець Одещини разом зі спільниками організували схему вивозу ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції.

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Деталі справи

Мешканець Болградского району у змові зі спільниками надавали потенційним ухилянтам інструкції щодо перетину кордону. Про свою діяльність ділки розміщували оголошення у соцмережах. За свої "послуги" вони просили по 5 тисяч доларів з можливістю подальшого перевезення.

Затримали горе-ділків під час отримання завдатку розміром у тисячу доларів. Отримані кошти вилучили правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 332 ККУ. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що троє зловмисників на Одещині організовували схеми вивозу ухилянтів до країн ЄС. Ділки надавали транспорт та маршрут, а за додаткову оплату допомагали легалізуватись в інших країнах.

Також ми писали, що секретар військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП в Одесі зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.