П'ять тисяч доларів за перетин кордону — на Одещині накрили ще одну схему
Уродженець Одещини разом зі спільниками організували схему вивозу ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції.
Деталі справи
Мешканець Болградского району у змові зі спільниками надавали потенційним ухилянтам інструкції щодо перетину кордону. Про свою діяльність ділки розміщували оголошення у соцмережах. За свої "послуги" вони просили по 5 тисяч доларів з можливістю подальшого перевезення.
Затримали горе-ділків під час отримання завдатку розміром у тисячу доларів. Отримані кошти вилучили правоохоронці.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 332 ККУ. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавленням волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що троє зловмисників на Одещині організовували схеми вивозу ухилянтів до країн ЄС. Ділки надавали транспорт та маршрут, а за додаткову оплату допомагали легалізуватись в інших країнах.
Також ми писали, що секретар військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП в Одесі зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.
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