Пять тысяч долларов за пересечение границы — в Одесской области накрыли еще одну схему

Полиция задержала злоумышленников. Фото: Нацполиция

Уроженец Одесчины вместе с сообщниками организовали схему вывоза уклонистов заграницу. Правонарушителя задержали во время получения денег от "клиента", которого он должен был отправить в соседнее государство в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

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Детали дела

Житель Болградского района в сговоре с сообщниками предоставляли потенциальным уклонцам инструкции по пересечению границы. О своей деятельности дельцы размещали объявления в соцсетях. За свои "услуги" они просили по 5 тысяч долларов с возможностью дальнейшей перевозки.

Задержали горе-дельцов при получении задатка, размером в тысячу долларов. Вырученные средства изъяли правоохранители.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, предоставлением средств, совершенном по корыстным мотивам по ч. 3 ст. 332 УК. За совершенное ему грозит до девяти лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что трое злоумышленников в Одесской области организовывали схемы вывоза уклонистов в страны ЕС. Дельцы предоставляли транспорт и маршрут, а за дополнительную оплату помогали легализироваться в других странах.

Также мы писали, что секретарь военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП в Одессе со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.