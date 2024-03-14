Хотел помочь знакомому бежать в Молдову — в Одесской области поймали уклонистов

Полиция задержала нарушителя. Фото: Нацполиция

Житель Одесчины хотел помочь знакомому уклониться от военной службы и предложил взятку пограничнику. Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности плана

Житель Старокозацкой ОТГ предложил своему знакомому, который хотел уклониться от военной службы и убежать в Молдову, свои услуги. Так, за свою помощь от уклониста он получил 500 долларов в качестве аванса.

Аванс, изъятый правоохранителями. Фото: Нацполиция

"Содействие" заключалось в том, что мужчина должен был подкупить пограничника и предоставить ему взятку в размере 1 000 долларов. Однако план не сработал, правоохранители задержали злоумышленника после передачи пограничнику денег.

Какое наказание грозит

Жителю Одесской области сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 3 ст. 332 УК в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и руководстве такими действиями;

ч. 3 ст. 369 УКУ в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды.

Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 175 200 гривен.

Другие случаи помощи уклоняющимся в Одесской области

Напомним, что работник РТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник задержан за получение им 7 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Также мы писали, что уроженец Одесчины вместе с сообщниками организовали схему вывоза уклонистов за границу. Правонарушитель задержан во время получения денег от "клиента", которого он должен был отправить в соседнее государство в обход пунктов пропуска.