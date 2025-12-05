У Миколаєві затримали агента ФСБ, який планував підірвати військових

Затримання агента РФ. Фото: Служба безпеки України

У Миколаєві агент ФСБ Росії готував вибух в авто з українськими воїнами. Фігурант на замовлення спецслужби хотів підірвати машину дистанційно. Фахівці контррозвідки викрили плани ворожого агента та вилучили саморобну бомбу й докази співпраці з ФСБ.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Реклама

Читайте також:

Терактр проти військових

20-річний різноробочий із Києва був завербований ФСБ через Телеграм-канали. Там він шукав "легкі заробітки". Після інструктажу в режимі відеозв’язку він приїхав до Миколаєва, орендував квартиру та почав споряджати саморобний вибуховий пристрій. Вибухівку фігурант підсилив металевими гайками та обладнав мобільним телефоном для дистанційного запуску. Він планував заховати її під авто українських військових і підірвати коли солдати наблизяться до неї.

СБУ затримала чоловіка до завершення підготовки теракту. Під час обшуку вилучили комплектуючі до СВП та смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Що загрожує

Наразі йому повідомлено про підозру за підготовку терористичного акту. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили чиновницю, яка підтримувала Росію. Також ми писали, що одесит отримав вирок, за підпал авто військових.