В Николаеве задержали агента ФСБ, который планировал взорвать военных

Хотел взорвать военных — в Николаеве задержали агента РФ
В Николаеве агент ФСБ России готовил взрыв в авто с украинскими воинами. Фигурант по заказу спецслужбы хотел взорвать машину дистанционно. Специалисты контрразведки разоблачили планы вражеского агента и изъяли самодельную бомбу и доказательства сотрудничества с ФСБ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Терактр против военных
20-летний разнорабочий из Киева был завербован ФСБ через Телеграмм-каналы. Там он искал "легкие заработки". После инструктажа в режиме видеосвязи он приехал в Николаев, арендовал квартиру и начал снаряжать самодельное взрывное устройство. Взрывчатку фигурант усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционного запуска. Он планировал спрятать ее под авто украинских военных и взорвать когда солдаты приблизятся к ней.
СБУ задержала мужчину до завершения подготовки теракта. Во время обыска изъяли комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
Что грозит
Сейчас ему сообщено о подозрении за подготовку террористического акта. Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
