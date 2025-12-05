В Николаеве задержали агента ФСБ, который планировал взорвать военных

Задержание агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Николаеве агент ФСБ России готовил взрыв в авто с украинскими воинами. Фигурант по заказу спецслужбы хотел взорвать машину дистанционно. Специалисты контрразведки разоблачили планы вражеского агента и изъяли самодельную бомбу и доказательства сотрудничества с ФСБ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Терактр против военных

20-летний разнорабочий из Киева был завербован ФСБ через Телеграмм-каналы. Там он искал "легкие заработки". После инструктажа в режиме видеосвязи он приехал в Николаев, арендовал квартиру и начал снаряжать самодельное взрывное устройство. Взрывчатку фигурант усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционного запуска. Он планировал спрятать ее под авто украинских военных и взорвать когда солдаты приблизятся к ней.

СБУ задержала мужчину до завершения подготовки теракта. Во время обыска изъяли комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Что грозит

Сейчас ему сообщено о подозрении за подготовку террористического акта. Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

