Головна Одеса Хотів підкупити співробітника СБУ — в Одесі затримали іноземця

Хотів підкупити співробітника СБУ — в Одесі затримали іноземця

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:10
Іноземець пропонував хабар співробітнику СБУ в Одесі
Затримання іноземця в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

30-річний іноземець, який проживає в Одесі поширював у соцмережах проросійський контент. Після викриття чоловік запропонував співробітнику СБУ хабар, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Гроші він планував передати особисто під час зустрічі в центрі міста. Тепер фігурант перебуває під вартою і йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Хабар за ворожий контент

Співробітники СБУ викрили громадянина сусідньої держави у можливому розповсюдженні дописів, що виправдовували російську агресію проти України. Усвідомивши наслідки, чоловік вирішив "домовитися" та запропонував оперативнику СБУ 1 500 доларів за те, щоб інформація про правопорушення не потрапила в ЄРДР. Працівник спецслужби негайно повідомив керівництво, після чого правоохоронці задокументували спробу підкупу.

Затримали хабарника в центрі Одеси, куди фігурант прийшов на зустріч для передачі грошей. Він заявив, що прибуде з іншою особою, яка нібито мала "посприяти" у врегулюванні ситуації.

Що загрожує

Під час затримання слідчі вилучили передані кошти та телефони чоловіка, на яких виявили важливу для розслідування інформацію. Зібраних доказів вистачило для оголошення підозри за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі за невчинення нею дій. За цей злочин передбачено до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 454 200 грн. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини та можливих співучасників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили чиновницю, яка підтримувала Росію. Також ми писали, що одесит отримав вирок за підпал авто військових.

Одеса хабар Одеська область пропаганда Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
