Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ в Одессе

Задержание иностранца в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

30-летний иностранец, проживающий в Одессе распространял в соцсетях пророссийский контент. После разоблачения мужчина предложил сотруднику СБУ взятку, чтобы избежать уголовной ответственности. Деньги он планировал передать лично во время встречи в центре города. Теперь фигурант находится под стражей и ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взятка за вражеский контент

Сотрудники СБУ разоблачили гражданина соседнего государства в возможном распространении сообщений, которые оправдывали российскую агрессию против Украины. Осознав последствия, мужчина решил "договориться" и предложил оперативнику СБУ 1 500 долларов за то, чтобы информация о правонарушении не попала в ЕРДР. Работник спецслужбы немедленно сообщил руководству, после чего правоохранители задокументировали попытку подкупа.

Задержали взяточника в центре Одессы, куда фигурант пришел на встречу для передачи денег. Он заявил, что прибудет с другим лицом, которое якобы должно было "посодействовать" в урегулировании ситуации.

Что грозит

Во время задержания следователи изъяли переданные средства и телефоны мужчины, на которых обнаружили важную для расследования информацию. Собранных доказательств хватило для объявления подозрения по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за несовершение им действий. За это преступление предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 454 200 грн. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных соучастников.

