Жінка на Одещині вдарила співмешканця ножем в груди

Поліцейська оформлює протокол. Фото: Нацполіція

На Одещині жінка завдала своєму 25-річному співмешканцю ножового поранення після сварки, що виникла через його плани зустрітися з друзями. Тепер на неї чекає суд.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Інцидент стався у селі Великобуялицької громади. Співмешканка, була не задоволена рішенням чоловіка піти на зустріч з друзями й завдала йому удару кухонним ножем у груди під час конфлікту. Після нападу жінка викликала швидку допомогу, але спробувала приховати свою причетність до нападу, заявляючи, що поранення чоловік нібито отримав від незнайомця по дорозі додому.

Ніж, яким жінка завдала удару чоловікові. Фото: Нацполіція

Стан постраждалого

Медики, що прибули на виклик, діагностували у потерпілого проникне ножове поранення грудної клітки з ушкодженням легені, перикарду і передсердя, що супроводжувалося пневмогемотораксом. Лікарі зазначили, що такі ушкодження є тяжкими та небезпечними для життя.

Яке покарання

Поліцейські зібрали достатньо доказів, які довели причетність жінки до цього злочину, попри її спроби приховати правду. За результатами розслідування їй пред’явлено обвинувачення за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. На час слідства суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Згідно з українським законодавством, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Матеріали справи вже передані до суду, і жінка невдовзі постане перед судом.

Нагадаємо, через низку корупційних скандалів у наступному році в Україні планують скасувати медико-санітарну комісію (МСЕК). Також чоловік підписав документ про відповідальність від ухилення від призову. Але брати повістку відмовився. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.