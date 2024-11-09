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Хотел погулять с друзьями — на Одесчине женщина ранила мужчину

9 ноября 2024 14:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Женщина на Одесчине ударила сожителя ножом в грудь
Полицейская оформляет протокол. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области женщина нанесла своему 25-летнему сожителю ножевое ранение после возникшей ссоры из-за его планов встретиться с друзьями. Теперь ее ждет суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Полицейская с подозреваемой. Фото: Нацполиция

Детали дела

Инцидент произошел в селе Великобуялицкой громады. Сожительница была недовольна решением мужчины пойти на встречу с друзьями и нанесла ему удар кухонным ножом в грудь во время конфликта. После нападения женщина вызвала скорую помощь, но попыталась скрыть свою причастность к нападению, заявляя, что ранение мужчина якобы получил от незнакомца по дороге домой.

Хотел погулять с друзьями — в Одесской области женщина ранила мужчину ножом - фото 2
Нож, которым женщина нанесла удар мужчине. Фото: Нацполиция

Состояние пострадавшего

Прибывшие по вызову медики диагностировали у пострадавшего проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением легкого, перикарда и предсердия, сопровождавшееся пневмогемотораксом. Врачи отметили, что такие повреждения тяжелы и опасны для жизни.

Какое наказание

Полицейские собрали достаточно доказательств, которые доказали причастность женщины к этому преступлению, несмотря на попытки скрыть правду. По результатам расследования ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. На время следствия суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Согласно украинскому законодательству, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Материалы дела уже переданы в суд, и женщина вскоре предстанет перед судом.

Напомним, из-за ряда коррупционных скандалов в следующем году в Украине планируют отменить медико-санитарную комиссию (МСЭК). Также мужчина подписал документ об ответственности от уклонения от призыва. Но брать повестку отказался. Теперь ему придется платить штраф.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ранение

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