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Хотів вибити неіснуючий борг — поліція затримала одесита

29 квітня 2024 12:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів вибити неіснуючий борг — поліція затримала одесита
Одесита затримали правоохоронці за погрози вбивства. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

42-річний одесит запевнив себе, що знайомий винен йому 5 000 доларів. Зловмисник тероризував товариша та намагався "вибити" з нього гроші, за що наразі йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Націонлаьної поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Житель Одеси, маючи скрутне матеріальне становище, вирішив збагатитися за рахунок свого 36-річного знакомого. Так, він надумав, начебто той винен йому кругленьку суму у 5 тисяч доларів та почав вимагати "свої" гроші. 

Зловмисник погрожував побити та навіть вбити свого "боржника", тиснув психологічно. Потерпілий врешті-решт здався та вирішив дати одеситу гроші, але на заваді стали поліцейські. Валюту правоохоронці вилучили, а зловмисника затримали. 

Що загрожує 

Одеситу оголосили про підозру у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства та вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненої в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 189 КК України і карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Інші злочини на Одещині

Ми раніше писали, що поліція Одещини затримала зловмисників, що обікрали крамницю у Березівському районі. Ними виявилися двоє чоловіків, один з Дніпропетровської області, який ще й рецидивіст.

Також ми повідомляли, що одеські поліцейські викрили двох молодиків, які підпалили автомобіль місцевого жителя у Приморському районі міста. Серед затриманих — неповнолітній юнак. За цей злочин їм може загрожувати позбавлення волі.

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