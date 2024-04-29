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Хотел выбить несуществующий долг — полиция задержала одессита

29 апреля 2024 12:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотел выбить несуществующий долг — полиция задержала одессита
Одессита задержали правоохранители из-за угроз убийства. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

42-летний одессит заверил себя, что знакомый должен ему 5 000 долларов. Злоумышленник терроризировал товарища и пытался "выбить" из него деньги, за что ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Житель Одессы, имея затруднительное материальное положение, решил обогатиться за счет своего 36-летнего знакомого. Да, он надумал, будто тот должен ему кругленькую сумму в 5 тысяч долларов и потребовал "свои" деньги.

Злоумышленник угрожал избить и даже убить своего "должника", давил психологически. Потерпевший в конце концов сдался и решил дать одесситу деньги, но помешали полицейские. Валюту правоохранители изъяли, а злоумышленника задержали.

Что угрожает

Одесситу объявили о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия и убийства и причинения тяжких телесных повреждений, совершенной в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 189 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до двенадцати лет.

Другие преступления в Одесской области

Мы ранее писали, что полиция Одесской области задержала злоумышленников, обокравших магазин в Березовском районе. Ими оказались двое мужчин, один из Днепропетровской области, еще и рецидивист.

Также мы сообщали, что одесские полицейские разоблачили двух молодых людей, которые подожгли автомобиль местного жителя в Приморском районе города. Среди задержанных – несовершеннолетний юноша. За это преступление им может грозить лишение свободы.

Одесса
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