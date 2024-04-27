За крадіжку у магазині до 8 років ув’язнення — на Одещині затримали двох чоловіків

Поліцейський веде бесіду з підозрюваним. Фото: Нацполіція

Поліція Одещини затримала зловмисників, що обікрали крамницю у Березівському районі. Ними виявилися двоє чоловіків, один з Дніпропетровської області, який ще й рецидивіст.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

До поліції звернулася власниця магазину та заявила про зламані віконні ґрати та зникнення товару на суму майже 16 тисяч гривень. Згодом правоохоронці успішно викрили крадіїв, ними виявилися місцевий мешканець та його знайомий з Дніпропетровської області. Під час слідства встановлено, що зловмисники проникли в магазин пізно увечері. Там вони поцупили харчові продукти та інший товар.

Що вилучили

За місцем мешкання одного із фігурантів поліцейські вилучили увесь викрадений товар і долучили до матеріалів кримінального провадження. Зі слів чоловіків, викраденим майном вони планували користуватися, а не перепродавати.

Що загрожує

Зараз один із підозрюваних знаходяться на домашньому арешті, а інший, у якого уже є "темне минуле", — під вартою. За скоєне їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, одеські поліцейські викрили двох молодиків, які підпалили автомобіль місцевого жителя у Приморському районі міста. Серед затриманих — неповнолітній юнак. За цей злочин їм може загрожувати позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкона. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета під час конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.