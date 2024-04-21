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Поліція Одещини оголосила тендер — на що планують витратити 56 мільйонів

21 квітня 2024 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Поліція Одещини оголосила тендер — на що планують витратити 56 мільйонів
Управління поліції в Одесі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі планують відремонтувати комплекс будівель, що належать Головному управлінню Нацполіції. Загалом на роботи планують витратити 56 мільйонів гривень з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

У документації мовиться про реконструкцію всіх поліцейських будівель, що розташовані в місті. Пропозиції приймають до 3 травня, а у той же день відбудеться й аукціон. Усі роботи мають бути виконані до 15 грудня 2024 року. Загальна сума закупівлі — 56 614 999 грн. 

Що планують зробити

У тендерній документації вказано, що у будівлі мають провести капітальний ремонт та реставрацію. Зокрема за договором сюди входять загальнобудівельні роботи, обладнання будівель пожежною та охоронною сигналізацією, блискавозахистом, автоматичними воротами тощо. Загалом понад дві тисячі різних робіт.  

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації скасували тендери, які були укладені із порушеннями у документації. Загалом комісії до бюджету вдалось повернути мільйони гривень.

Раніше ми повідомляли, в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.

Ми також писали, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень. 

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тендер
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