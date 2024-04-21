Полиция Одесчины объявила тендер — на что планируют потратить 56 миллионов

Управление полиции в Одессе. Фото: скриншот

В Одессе планируется отремонтировать комплекс зданий, принадлежащих Главному управлению Нацполиции. В общей сложности на работы планируют потратить 56 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

В документации говорится о реконструкции всех полицейских построек, расположенных в городе. Предложения принимаются до 3 мая, а в тот же день состоится и аукцион. Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2024г. Общая сумма закупки — 56 614 999 грн.

Что планируют сделать

В тендерной документации отмечено, что в здании должны провести капитальный ремонт и реставрацию. В частности, по договору сюда входят общестроительные работы, оборудование зданий пожарной и охранной сигнализацией, молниезащитой, автоматическими воротами и т.д. В общей сложности более двух тысяч разных работ.

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Напомним, в Одесской военной администрации отменили тендеры, заключенные с нарушениями в документации. В общей сложности комиссии в бюджет удалось вернуть миллионы гривен.

Ранее мы сообщали, в Одессе местные власти планируют продлить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Мы также писали, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.