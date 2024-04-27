За кражу в магазине до 8 лет тюрьмы — на Одесчине задержали двух мужчин

Полицейский беседует с подозреваемым. Фото: Нацполиция

Полиция Одесской области задержала злоумышленников, обокравших магазин в Березовском районе. Ими оказались двое мужчин, один из Днепропетровской области, еще и рецидивист.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В полицию обратилась владелица магазина и заявила о сломанной оконной решетке и исчезновении товара на сумму почти 16 тысяч гривен. Впоследствии правоохранители успешно разоблачили воров, ими оказались местный житель и его знакомый из Днепропетровской области. В ходе следствия установлено, что злоумышленники проникли в магазин поздно вечером. Там они украли продукты и другой товар.

Что изъяли

По месту проживания одного из фигурантов полицейские изъяли весь украденный товар и приобщили к материалам уголовного производства. По словам мужчин, украденным имуществом они планировали пользоваться, а не перепродавать.

Что угрожает

Сейчас один из подозреваемых находится на домашнем аресте, а другой, у которого уже есть "темное прошлое" — под стражей. За совершенное им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, одесские полицейские разоблачили двух молодых людей, которые подожгли автомобиль местного жителя в Приморском районе города. Среди задержанных — несовершеннолетний юноша. За это преступление им может грозить лишение свободы.

Напомним, полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Приморском районе города мужчина выстрелил в воздух из пистолета во время конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.