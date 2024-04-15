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Хотів  викрити позиції ППО на Одещині — СБУ затримала російського інформатора

15 квітня 2024 11:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів  викрити позиції ППО на Одещині — СБУ затримала російського інформатора
Спецслужбовець викрив дані російського інформатора. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Громадянин України мав проросійську позицію та всіляко хотів підтримати окупантів у війні проти України. Так, він знімав розташування сил протиповітряної оборони в Одеському та Черкаському регіонах і сподівався на нагороду від росіян.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Житель Черкас, 47 років, збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в Одеській та Черкаській областях. Усі дані, які він зміг зібрати, чоловік поширював у соцмережі у відкритому доступа та сподівався, що хтось з росіян оцінить його роботу. 

Яке покарання загрожує

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану;
  • ⁠чч. 1, 3 ст. 436-2  — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна, наразі він перебуває під вартою.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Раніше ми писали, що спецслужби затримали активну учасницю забороненої "партії Шарія", яка поширювала фейкову інформацію про ЗСУ у соцмережах та активно підтримувала проросійські погляди. Таким чином вона намагалася зірвати мобілізацію в Україні.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

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