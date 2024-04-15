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Хотел разоблачить позиции ПВО в Одесской области — СБУ задержала российского информатора

15 апреля 2024 11:05
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотел разоблачить позиции ПВО в Одесской области — СБУ задержала российского информатора
Спецслужащий разоблачил данные российского информатора. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Гражданин Украины имел пророссийскую позицию и всячески хотел поддержать оккупантов в войне против Украины. Да, он снимал расположение сил противовоздушной обороны в Одесском и Черкасском регионах и надеялся на награду от россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Житель Черкасс, 47 лет, собирал информацию о размещении станций радиовоздушных противовоздушной обороны в Одесской и Черкасской областях. Все данные, которые он смог собрать, мужчина распространял в соцсети в открытом доступе и надеялся, что кто-нибудь из россиян оценит его работу.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 2 ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения;
  • ⁠чч. 1, 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества, пока он находится под стражей.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Ранее мы писали, что спецслужбы задержали активную участницу запрещенной "партии Шария", которая распространяла фейковую информацию об ВСУ в соцсетях и активно поддерживала пророссийские взгляды. Таким образом, она пыталась сорвать мобилизацию в Украине.

Также мы сообщали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

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