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Хотів влаштувати блекаут — на Одещині затримали підлітка

17 грудня 2024 11:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині підліток підпалив дві підстанції
Поліцейський бере відбитки пальців у підозрюваного. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Ізмаїльському районі 16-річний хлопець за гроші пошкодив дві трансформаторні підстанції. За це він може потрапити за ґрати на десять років.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 17 грудня.

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Підпал заради грошей

За даними слідства, підліток натрапив в інтернеті на оголошення про легкий заробіток. Невідомий запропонував йому гроші за підпал підстанцій. Хлопець погодився, придбав бензин, а ввечері облив і підпалив енергетичні об'єкти. Свій вчинок він зняв на відео і відправив замовнику. Той відправив на банківську картку підлітка винагороду.

Що загрожує палію

Під час обшуку поліцейські вилучили у хлопця мобільний телефон зі звітом, а також банківську картку з грошима. Йому повідомили про підозру у підпалі. Якщо суд визнає підлітка винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, ми писали про одесита, який спалив чуже авто заради заробітку. Також в Одесі затримали підлітка. Він намагався пошкодити підстанцію.

підлітки поліція Одеська область підпал диверсія

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