На Одещині підліток підпалив дві підстанції

Хотів влаштувати блекаут — на Одещині затримали підлітка
В Ізмаїльському районі 16-річний хлопець за гроші пошкодив дві трансформаторні підстанції. За це він може потрапити за ґрати на десять років.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 17 грудня.
Підпал заради грошей
За даними слідства, підліток натрапив в інтернеті на оголошення про легкий заробіток. Невідомий запропонував йому гроші за підпал підстанцій. Хлопець погодився, придбав бензин, а ввечері облив і підпалив енергетичні об'єкти. Свій вчинок він зняв на відео і відправив замовнику. Той відправив на банківську картку підлітка винагороду.
Що загрожує палію
Під час обшуку поліцейські вилучили у хлопця мобільний телефон зі звітом, а також банківську картку з грошима. Йому повідомили про підозру у підпалі. Якщо суд визнає підлітка винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.
Нагадаємо, ми писали про одесита, який спалив чуже авто заради заробітку. Також в Одесі затримали підлітка. Він намагався пошкодити підстанцію.
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