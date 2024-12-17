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Хотел устроить блэкаут — на Одесчине задержали подростка

17 декабря 2024 11:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области подросток поджег две подстанции
Полицейский берет отпечатки пальцев у подозреваемого. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Измаильском районе 16-летний парень за деньги повредил две трансформаторные подстанции. За это он может попасть за решетку на десять лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 17 декабря.

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Поджог ради денег

По данным следствия, подросток наткнулся в интернете на объявление о легком заработке. Неизвестный предложил ему деньги за поджог подстанций. Парень согласился, приобрел бензин, а вечером облил и поджег энергетические объекты. Свой поступок он снял на видео и отправил заказчику. Тот отправил на банковскую карту подростка вознаграждение.

Что грозит поджигателю

Во время обыска полицейские изъяли у парня мобильный телефон с отчетом, а также банковскую карту с деньгами. Ему сообщили о подозрении в поджоге. Если суд признает подростка виновным, ему грозит до десяти лет тюрьмы. В настоящее время он находится под ночным домашним арестом.

Напомним, мы писали об одессите, который сжег чужое авто ради заработка. Также в Одессе задержан подросток. Он пытался повредить подстанцию.

подростки полиция Одесская область поджог диверсия

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