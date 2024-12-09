Одесит на замовлення підпалив чужий джип, фото

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: поліція Одеської області

Молодик знайшов у мережі оголошення про "легкий заробіток". Йому запропонували підпалити чужий автомобіль. Тепер чоловікові загрожує значний тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 9 грудня.

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Підпалив позашляховик

За даними слідства, 20-річний одесит відгукнувся на пропозицію у мережі підпалити чужий Volkswagen Touareg. Відшукавши автомобіль на вулиці Академіка Сахарова, він облив його керосином і кинув підпалену ганчірку. Свої дії молодик зняв на відео, щоби відправити замовнику.

Спалена автівка. Фото: поліція Одеської області

Пожежу помітив син власника позашляховика. Він викликав рятувальників. За попередніми оцінками, збитки склали майже пів мільйона гривень.

Що загрожує палію

Обіцяної нагороди молодик так і не отримав. Його затримали й повідомили про підозру у підпалі. Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі судили громадянина РФ, який підпалив автомобіль місцевого мешканця. Також на Одещині затримали диверсантів, які спалили чуже авто за 300 грн.