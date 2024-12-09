Одесит на замовлення підпалив чужий джип, фото

В'язниця замість заробітку — одесит спалив чуже авто
Молодик знайшов у мережі оголошення про "легкий заробіток". Йому запропонували підпалити чужий автомобіль. Тепер чоловікові загрожує значний тюремний термін.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 9 грудня.
Підпалив позашляховик
За даними слідства, 20-річний одесит відгукнувся на пропозицію у мережі підпалити чужий Volkswagen Touareg. Відшукавши автомобіль на вулиці Академіка Сахарова, він облив його керосином і кинув підпалену ганчірку. Свої дії молодик зняв на відео, щоби відправити замовнику.
Пожежу помітив син власника позашляховика. Він викликав рятувальників. За попередніми оцінками, збитки склали майже пів мільйона гривень.
Що загрожує палію
Обіцяної нагороди молодик так і не отримав. Його затримали й повідомили про підозру у підпалі. Наразі він перебуває під вартою з правом внесення застави. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одесі судили громадянина РФ, який підпалив автомобіль місцевого мешканця. Також на Одещині затримали диверсантів, які спалили чуже авто за 300 грн.
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