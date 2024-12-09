Одессит на заказ поджег чужой джип, фото

Тюрьма вместо заработка — одессит сжег чужое авто
Молодой человек нашел в сети объявление о "легком заработке". Ему предложили поджечь чужой автомобиль. Теперь мужчине грозит значительный тюремный срок.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 9 декабря.
Поджег внедорожник
По данным следствия, 20-летний одессит откликнулся на предложение в сети поджечь чужой Volkswagen Touareg. Отыскав автомобиль на улице Академика Сахарова, он облил его керосином и бросил горящую тряпку Свои действия молодой человек снял на видео, чтобы отправить заказчику.
Пожар заметил сын владельца внедорожника. Он вызвал спасателей. По предварительным оценкам, убытки составили почти полмиллиона гривен.
Что угрожает поджигателю
Обещанной награды молодой человек так и не получил. Его сообщили о подозрении в поджоге. Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, в Одессе судили гражданина РФ, который поджег автомобиль местного жителя. Также на Одесчине задержали диверсантов, которые сожгли авто за 300 грн.
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