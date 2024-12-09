Одессит на заказ поджег чужой джип, фото

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесской области

Молодой человек нашел в сети объявление о "легком заработке". Ему предложили поджечь чужой автомобиль. Теперь мужчине грозит значительный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 9 декабря.

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Поджег внедорожник

По данным следствия, 20-летний одессит откликнулся на предложение в сети поджечь чужой Volkswagen Touareg. Отыскав автомобиль на улице Академика Сахарова, он облил его керосином и бросил горящую тряпку Свои действия молодой человек снял на видео, чтобы отправить заказчику.

Сожженный автомобиль. Фото: полиция Одесской области.

Пожар заметил сын владельца внедорожника. Он вызвал спасателей. По предварительным оценкам, убытки составили почти полмиллиона гривен.

Что угрожает поджигателю

Обещанной награды молодой человек так и не получил. Его сообщили о подозрении в поджоге. Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе судили гражданина РФ, который поджег автомобиль местного жителя. Также на Одесчине задержали диверсантов, которые сожгли авто за 300 грн.