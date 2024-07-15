Застрелив порушника: на Одещині стався напад на прикордонника

Прикордонники викривають спроби незаконної втечі до сусідніх країн. Фото: dpsu.gov.ua

В Одеській області один з групи чоловіків призовного віку, які планували втекти закордон, напав на інспектора ДПСУ. Прикордонник був вимушений захищатися та вистрілив у напрямок призовника.



Про це у коментарі журналістам Новини.LIVE повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Деталі події

На Одещині прикордонники зупинили транспортний засіб, в якому знаходилися водій та четверо пасажирів. Двоє з них намагалися втекти, а коли прикордонники одно з втікачів виявили — той напав на військовослужбовця. Інспектор ДПСУ змушений був застосувати зброю для самозахисту та зробив попереджувальні постріли. Це на нападника не подіяло, тож військовослужбовець вистрілив у його напрямку.

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"Викликані лікарі швидкої допомоги зафіксували смерть правопорушника і надали медичну допомогу військовослужбовцю, який отримав тілесні ушкодження. Інформація про те, що прикордонник стріляв навздогін втікачу, не відповідає дійсності", — повідомив Андрій Демченко.

По даному факту повідомлено Державне бюро розслідувань, інші правоохоронні органи та прокуратуру. Військовослужбовці не затримувалися, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Речник ДПСУ зазначив, що це вже не перший випадок, коли прикордонники змушені застосовувати зброю для захисту свого життя та здоров’я.

Інші спроби перетнути державний кордон на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.

Також раніше понад 20 призовників хотіли потрапити до Республіки Молдова з території Одеської області. Усім "туристам" вказівки надав невідомий "тур-оператор", який мав би отримати за їхнє переправлення близько 300 тисяч євро