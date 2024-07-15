Застрелил нарушителя: в Одесской области произошло нападение на пограничника

Пограничники разоблачают попытки незаконного бегства в соседние страны. Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области один из группы мужчин призывного возраста, которые планировали скрыться за границу, напал на инспектора ГПСУ. Пограничник вынужден был защищаться и выстрелил в направление призывника.



Об этом в комментарии журналистам Новини.LIVE сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Детали события

В Одесской области пограничники остановили транспортное средство, в котором находились водитель и четверо пассажиров. Двое из них пытались скрыться, а когда пограничники один из беглецов обнаружили — тот напал на военнослужащего. Инспектор ГПСУ вынужден был применить оружие для самозащиты и произвел предупредительные выстрелы. Это на нападающего не подействовало, так что военнослужащий выстрелил в его направлении.

Читайте также:

"Вызванные врачи скорой помощи зафиксировали смерть правонарушителя и оказали медицинскую помощь военнослужащему, получившему телесные повреждения. Информация о том, что пограничник стрелял вдогонку беглецу, не соответствует действительности" , — сообщил Андрей Демченко.

По данному факту доложено Государственное бюро расследований, другие правоохранительные органы и прокуратура. Военнослужащие не задерживались, сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Спикер ГПСУ отметил, что это уже не первый случай, когда пограничники вынуждены применять оружие для защиты своей жизни и здоровья.

Другие попытки пересечь государственную границу в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

Также ранее более 20 призывников хотели попасть в Республику Молдову с территории Одесской области. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "тур-оператор", который должен получить за их переправку около 300 тысяч евро.