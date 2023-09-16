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Хотів з'їсти суп із сусідської черепахи: в Одесі затримали "гурмана"

16 вересня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали крадія черепахи
Поліцейські вилучили речовий доказ. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, який викрав сусідську черепаху. Йому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

40-річний мешканець Хаджибейського району викрав у сусідки червоновуху прісноводну черепаху, яку зварив і з’їв. Слідчі кваліфікували його дії відразу за двома статтями Кримінального кодексу України.

Яке покарання загрожує

Горе-"гурману" повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185  та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років. Слідство триває. 

Що відомо про черепаху

Червоновуха черепаха (Trachemys scripta) — рептилія із сімейства Американських прісноводних черепах. Зустрічається також під назвою "жовточерева". Це, мабуть, найпоширеніший плазун, якого можна зустріти в акваріумах любителів по всьому світу. Її тримання не вирізняється складністю, але має свої особливості, про які обов’язково потрібно знати, перш ніж приймати рішення про придбання такої істоти.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали неповнолітню крадійку. 16-річна дівчина вкрала сусідську корову.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси. 

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