На Одещині дівчина вкрала корову і здала її на м'ясо: яке покарання загрожує
В Одеській області поліцейські затримали неповнолітню крадійку. 16-річна дівчина вкрала сусідську корову.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Жителька Любашівської громади прив'язала худобу на пасовищі, а коли прийшла по неї через кілька годин, то корови вже не було. Виявилось, що до зникнення тварини причетна 16-річна місцева дівчина. Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийманням великої рогатої худоби, і здала їм корову, яку видала за свою, за пів ціни — 16 000 гривень. Своїми діями зловмисниця завдала потерпілій майновий збиток на суму 32000 гривень.
Яке покарання загрожує
Фігурантці повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України на строк до восьми років.
Інші крадіжки на Одещині
В Одесі затримали шахрая, який намагався обікрасти літню жінку. Зловмисник представився робітником соціальної служби та обманом потрапив до квартири.
Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси.