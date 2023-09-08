На Одещині дівчина вкрала корову і здала її на м'ясо

Корова на пасовищі. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області поліцейські затримали неповнолітню крадійку. 16-річна дівчина вкрала сусідську корову.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Жителька Любашівської громади прив'язала худобу на пасовищі, а коли прийшла по неї через кілька годин, то корови вже не було. Виявилось, що до зникнення тварини причетна 16-річна місцева дівчина. Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийманням великої рогатої худоби, і здала їм корову, яку видала за свою, за пів ціни — 16 000 гривень. Своїми діями зловмисниця завдала потерпілій майновий збиток на суму 32000 гривень.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу України на строк до восьми років.

Інші крадіжки на Одещині

В Одесі затримали шахрая, який намагався обікрасти літню жінку. Зловмисник представився робітником соціальної служби та обманом потрапив до квартири.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси.