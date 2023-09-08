В Одесской области девушка украла корову и сдала ее на мясо

Корова на пастбище. Фото иллюстративный: google.com

В Одесской области полицейские задержали несовершеннолетнюю воровку. 16-летняя девушка украла соседскую корову.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Жительница Любашевской общины привязала скот на пастбище, а когда пришла за ней через несколько часов, то коровы уже не было. Оказалось, что к исчезновению животных причастна 16-летняя местная девушка. Она позвонила предпринимателям, которые занимаются приемом крупного рогатого скота, и сдала им корову, которую выдала за свою, за полцены — 16 000 гривен. Своими действиями злоумышленница нанесла потерпевшему имущественный ущерб на сумму 32000 гривен.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении. Ей грозит лишение свободы по ч. 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины сроком до восьми лет.

Другие кражи в Одесской области

В Одессе задержали мошенника, пытавшегося обокрасть пожилую женщину. Злоумышленник представился рабочим социальной службы и обманом попал в квартиру.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.