В Одесской области девушка украла корову и сдала ее на мясо

На Одесчине девушка украла корову и сдала ее на мясо: какое наказание грозит
В Одесской области полицейские задержали несовершеннолетнюю воровку. 16-летняя девушка украла соседскую корову.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Жительница Любашевской общины привязала скот на пастбище, а когда пришла за ней через несколько часов, то коровы уже не было. Оказалось, что к исчезновению животных причастна 16-летняя местная девушка. Она позвонила предпринимателям, которые занимаются приемом крупного рогатого скота, и сдала им корову, которую выдала за свою, за полцены — 16 000 гривен. Своими действиями злоумышленница нанесла потерпевшему имущественный ущерб на сумму 32000 гривен.
Какое наказание грозит
Фигурантке сообщили о подозрении. Ей грозит лишение свободы по ч. 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины сроком до восьми лет.
Другие кражи в Одесской области
В Одессе задержали мошенника, пытавшегося обокрасть пожилую женщину. Злоумышленник представился рабочим социальной службы и обманом попал в квартиру.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.