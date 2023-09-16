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Хотел съесть суп из соседской черепахи: в Одессе задержали "гурмана"

16 сентября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали вора черепахи
Полицейские изъяли вещественное доказательство. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, похитивший соседскую черепаху. Ему сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

40-летний житель Хаджибейского района похитил у соседки красноуху пресноводную черепаху, которую сварил и съел. Следователи квалифицировали его действия сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Какое наказание грозит

Горе-"гурману" сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы до 8 лет. Следствие продолжается.

Что известно о черепахе

Красноухая черепаха (Trachemys scripta) — рептилия из семейства Американских пресноводных черепах. Встречается также под названием "желтобрюхая". Это, пожалуй, самое распространенное пресмыкающееся, которое можно встретить в аквариумах любителей по всему миру. Ее содержание не отличается сложностью, но имеет свои особенности, о которых обязательно нужно знать, прежде чем принимать решение о приобретении такого существа.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали несовершеннолетнюю воровку. 16-летняя девушка украла соседскую корову.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.

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