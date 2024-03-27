Ховалися в ящику для білизни — на Одещині викрили ухилянтів

Охоронці кордону викрили ухилянтів. Фото: скриншот

В Одеській області прикордонники виявили двох чоловіків призовного віку, які хотіли потрапити до Молдови, переховуючись всередині фури. Порушників викрили та затримали, перевізнику ухилянтів загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.



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Деталі інциденту

На Одещині виявили далекобійника, який фурою переправляв призовників за кордон. Водій пропонував різні ціни за свої послуги в залежності від ступеню комфорту — якщо доводилося ховатися у спальному місці в кабіні, то це коштувало 3 400 доларів, а от в ящику для білизни — 2 700 доларів. Проте за кожним разом далекобійник просив аванс у 100 доларів.

Так, двоє чоловіків погодились на гірші умови із запропонованих та сховались у ящику для білизни. Під час огляду вантажівки їх помітили співробітники ДПСУ та затримали.

Яке покарання загрожує

Водію загрожує кримінальна відповідальність згідно ч.1 ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через держкордон України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Двом чоловікам загрожує накладання штрафу на суму до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що поліція затримала одесита, який обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б дозволяли тому перетинати державний кордон України. Наразі чоловіку загрожує до дев'яти років в'язниці.

Також ми повідомляли, що голова однієї з ВЛК Одещини організував злочинну схему допомоги ухилянтам. Так, він виробляв фейкові довідки про стан здоров’я, за що наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.