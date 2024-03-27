Прятались в бельевом ящике — в Одесской области разоблачили уклонистов

Охранники границы разоблачили ухилянцев. Фото: скриншот

В Одесской области пограничники обнаружили двух мужчин призывного возраста, которые хотели попасть в Молдову, скрываясь внутри фуры. Нарушителей разоблачили и задержали, перевозчику уклонистов грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



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Детали инцидента

В Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял призывников за границу. Водитель предлагал разные цены за свои услуги в зависимости от степени комфорта – если приходилось прятаться в спальном месте в кабине, то это стоило 3 400 долларов, а вот в бельевом ящике – 2 700 долларов. Однако каждый раз дальнобойщик просил аванс в 100 долларов.

Так, двое мужчин согласились на худшие условия из предложенных и спрятались в бельевом ящике. Во время осмотра грузовика их заметили сотрудники ГПСУ и задержали.

Какое наказание грозит

Водителю грозит уголовная ответственность согласно ч.1 ст. 332 УКУ за незаконную переправку лиц через госграницу Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до пяти лет. Двум мужчинам грозит наложение штрафа на сумму до 800 тысяч необлогаемых налогом минимальных доходов граждан.

Напомним, что полиция задержала одессита, который обещал военнообязанному изготовить документы, позволяющие пересекать государственную границу Украины. Мужчине грозит до девяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что глава одной из ВЛК Одесчины организовал преступную схему помощи уклончанам. Так, он производил фейковые справки о состоянии здоровья, за что мужчине грозит лишение свободы.