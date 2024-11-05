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Хто годуватиме одеських школярів цього року — названі фірми

5 листопада 2024 19:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто годуватиме одеських школярів
Школярі снідають у їдальні. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У двох районах Одеси визначилися з постачальниками харчування для шкіл. Сюрпризів немає — годувати учнів будуть старі фаворити міської влади. При цьому, в обох випадках у торгах брали участь лише по одному учаснику. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошень на платформі Prozorro.

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У Приморському районі їжу для школярів постачатиме фірма "Фабрика смаку". Вона погодилася готувати сніданки та обіди для дітей за 10,5 млн грн. Зазначимо, що компанія зареєстрована у 2015 році зі статутним капіталом у 1 тис. грн. А вже за два місяці отримала замовлення на харчування пацієнтів одеських лікарень. Після цього фірма неодноразово вигравала тендери на постачання їжі до різних муніципальних та державних установ в Одесі. Втім, за даними Центру публічних розслідувань, у 2022 році "Фабрика смаку" фігурувала у кримінальній справі про завищення ціни на харчування школярів. 

Власниками компанії є Ігор Левінзон та Ольга Боголюбова.  

У Хаджибейському районі дітей годуватиме фірма "Раціон Груп", яка належить Максиму Яценку. Вона відома, передовсім, тим, що є правонаступницею підприємства "Олімпія Сервіс", яке належало матері відомого політика Дмитра Співака. Фірма регулярно вигравала торги на постачання їжі у школи району. 

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки коштуватимуть обіди та сніданки для одеських школярів. Також ми розповідали, що у частині шкіл Одещини з'являться нові кухні та їдальні.

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