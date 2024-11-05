Кто будет кормить одесских школьников

Школьники завтракают в столовой. Фото: Новини.LIVE

В двух районах Одессы определились с поставщиками питание для школ. Сюрпризов нет — кормить учеников будут старые фавориты городских властей. При этом в обоих случаях в торгах участвовали только по одному участнику.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявлений на платформе Prozorro.

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В Приморском районе еду для школьников будет поставлять фирма "Фабрика вкуса". Она согласилась готовить завтраки и обеды для детей за 10,5 млн грн. Отметим, что компания зарегистрирована в 2015 году с уставным капиталом 1 тыс. грн. А уже через два месяца получила заказ на питание пациентов одесских больниц. После этого фирма неоднократно выигрывала тендеры на поставку пищи в различные муниципальные и государственные учреждения в Одессе. Впрочем, по данным Центра публичных расследований, в 2022 году "Фабрика вкуса" фигурировала по уголовному делу о завышении цены на питание школьников.

Владельцами компании являются Игорь Левинзон и Ольга Боголюбова.

В Хаджибейском районе детей будет кормить фирма "Рацион Групп", принадлежащая Максиму Яценко. Она известна прежде всего тем, что является правопреемницей предприятия "Олимпия Сервис", принадлежавшего матери известного политика Дмитрия Спивака. Фирма регулярно выигрывала торги по поставкам пищи в школы района.

Напомним, мы сообщали, сколько обойдется обеды и завтраки для одесских школьников. Также мы рассказывали, что в части школ Одесской области появятся новые кухни и столовые.