Скільки коштуватимуть обіди для одеських школярів

Діти снідають у шкільній їдальні. Фото: Новини.LIVE

В Одесі затвердили вартість харчування для учнів початкових класів. Починаючи з листопада, їх будуть годувати безкоштовно.

Таке рішення ухвалили 25 жовтня на позачерговій сесії Одеської міської ради.

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Скільки грошей

Депутати визначили, що шкільний сніданок коштуватиме 55 грн, а обід — 80 грн. Нагадаємо, 70% вартості харчування учнів оплачуватиметься з субвенції з державного бюджету, решту — з міського. На ці цілі до кінця року міськрада виділила 15 млн грн.

Водночас, директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич зазначила, що 90% шкіл планують забезпечити власними харчоблоками. У решті використовуватимуть кейтеринг.

"Ми розуміємо, що кожен харчоблок — це працівники. Їх за цей період більшість вже працевлаштовані в інші міста. Тому ми оголошуємо процедуру закупівлі на умовах, що працюють харчоблоки, і невелика частка, де маленькі харчоблоки, які не можуть забезпечити потреби всіх дітей — там буде кейтеринг", — сказала директорка департаменту.

Нагадаємо, раніше Олена Буйневич пояснювала, що після виділення коштів на харчування дітей слід ще провести закупівлі послуги, і тільки після цього учні отримають безкоштовні обіди.

Також журналісти Новини.LIVE проінспектували, як і в яких умовах готують їжу школярам Одещини.