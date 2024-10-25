Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Обіди та сніданки для одеських школярів — ціна з 1 листопада arrow

Обіди та сніданки для одеських школярів — ціна з 1 листопада

25 жовтня 2024 13:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки коштуватимуть обіди для одеських школярів
Діти снідають у шкільній їдальні. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі затвердили вартість харчування для учнів початкових класів. Починаючи з листопада, їх будуть годувати безкоштовно.

Таке рішення ухвалили 25 жовтня на позачерговій сесії Одеської міської ради. 

Читайте також:

Скільки грошей

Депутати визначили, що шкільний сніданок коштуватиме 55 грн, а обід — 80 грн. Нагадаємо, 70% вартості харчування учнів оплачуватиметься з субвенції з державного бюджету, решту — з міського. На ці цілі до кінця року міськрада виділила 15 млн грн. 

Водночас, директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич зазначила, що 90% шкіл планують забезпечити власними харчоблоками. У решті використовуватимуть кейтеринг. 

"Ми розуміємо, що кожен харчоблок — це працівники. Їх за цей період більшість вже працевлаштовані в інші міста. Тому ми оголошуємо процедуру закупівлі на умовах, що працюють харчоблоки, і невелика частка, де маленькі харчоблоки, які не можуть забезпечити потреби всіх дітей — там буде кейтеринг", — сказала директорка департаменту. 

Нагадаємо, раніше Олена Буйневич пояснювала, що після виділення коштів на харчування дітей слід ще провести закупівлі послуги, і тільки після цього учні отримають безкоштовні обіди.

Також журналісти Новини.LIVE проінспектували, як і в яких умовах готують їжу школярам Одещини.

школярі харчування Одеса школи Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:04 Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

14:02 Діденко попередила низку областей про дощі завтра

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

13:59 ПриватБанк оштрафували на 1,7 млн грн — що порушив

13:58 Обіди та сніданки для одеських школярів — ціна з 1 листопада

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

13:58 У ЗМІ припустили, які компанії втратять право на бронювання

13:44 Лубінець заявив про отримання списків зниклих безвісти полонених

13:28 Майже лицар — мешканець Одещини захистив свою честь списом

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

13:18 Сирський доповів Зеленському, коли війська КНДР будуть в Україні

14:04 Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

14:02 Діденко попередила низку областей про дощі завтра

13:59 ПриватБанк оштрафували на 1,7 млн грн — що порушив

13:58 Обіди та сніданки для одеських школярів — ціна з 1 листопада

13:58 У ЗМІ припустили, які компанії втратять право на бронювання

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

13:44 Лубінець заявив про отримання списків зниклих безвісти полонених

13:28 Майже лицар — мешканець Одещини захистив свою честь списом

13:18 Сирський доповів Зеленському, коли війська КНДР будуть в Україні

13:00 Українці отримають до 180 тис. грн допомоги — умови програми

12:58 Погода для прогулянок Києвом — синоптики дали прогноз на завтра

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи