Скільки коштуватимуть обіди для одеських школярів

Обіди та сніданки для одеських школярів — ціна з 1 листопада
В Одесі затвердили вартість харчування для учнів початкових класів. Починаючи з листопада, їх будуть годувати безкоштовно.
Таке рішення ухвалили 25 жовтня на позачерговій сесії Одеської міської ради.
Скільки грошей
Депутати визначили, що шкільний сніданок коштуватиме 55 грн, а обід — 80 грн. Нагадаємо, 70% вартості харчування учнів оплачуватиметься з субвенції з державного бюджету, решту — з міського. На ці цілі до кінця року міськрада виділила 15 млн грн.
Водночас, директорка міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич зазначила, що 90% шкіл планують забезпечити власними харчоблоками. У решті використовуватимуть кейтеринг.
"Ми розуміємо, що кожен харчоблок — це працівники. Їх за цей період більшість вже працевлаштовані в інші міста. Тому ми оголошуємо процедуру закупівлі на умовах, що працюють харчоблоки, і невелика частка, де маленькі харчоблоки, які не можуть забезпечити потреби всіх дітей — там буде кейтеринг", — сказала директорка департаменту.
Нагадаємо, раніше Олена Буйневич пояснювала, що після виділення коштів на харчування дітей слід ще провести закупівлі послуги, і тільки після цього учні отримають безкоштовні обіди.
Також журналісти Новини.LIVE проінспектували, як і в яких умовах готують їжу школярам Одещини.
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